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Джей Райт может возглавить «Нью-Йорк Никс»

Джей Райт может возглавить «Нью-Йорк Никс»
Баскетбол / НБА 0

Известный специалист Джей Райт может возглавить «Нью-Йорк Никс», сообщает Forbes.

«Есть большая вероятность, что вариант с Джеем Райтом может осуществиться», — цитирует Forbes источник внутри команды.

Райт с 2001 года тренирует команду «Вилланова Уайлдкэтс», которая в 2016 и 2018 годах выигрывала чемпионатт NCAA.

Напомним, ранее в отставку с поста президента «Нью-Йорк Никс» был отправлен Стив Миллс. Его место должен занять Леон Роуз.

В настоящий момент «Никс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 55 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Нью-Йорка» одержали 17 побед и потерпели 38 поражений. В последнем матче «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете встречались с «Вашингтон Уизардс» и проиграли со счётом 114:96.

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