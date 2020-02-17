Известный специалист Джей Райт может возглавить «Нью-Йорк Никс», сообщает Forbes.
«Есть большая вероятность, что вариант с Джеем Райтом может осуществиться», — цитирует Forbes источник внутри команды.
Райт с 2001 года тренирует команду «Вилланова Уайлдкэтс», которая в 2016 и 2018 годах выигрывала чемпионатт NCAA.
Напомним, ранее в отставку с поста президента «Нью-Йорк Никс» был отправлен Стив Миллс. Его место должен занять Леон Роуз.
В настоящий момент «Никс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 55 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Нью-Йорка» одержали 17 побед и потерпели 38 поражений. В последнем матче «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете встречались с «Вашингтон Уизардс» и проиграли со счётом 114:96.
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