New York Post: приоритетом «Никс» на драфте будет разыгрывающий, нацеленный на набор очков

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» под самым высоким своим пиком на драфте-2020 собирается выбрать разыгрывающего, который нацелен на набор очков, сообщает New York Post. В качестве основного кандидата называется Ламело Болл.
Болд входит в пятёрку главных проспектов драфта. По оценке издания, его игровая манера вписывается в те требования, которые «Никс» предъявили своим скаутам. Кроме того Ламело ранее заключил соглашение с Creative Artist Agency, где его агентом должен был стать Леон Роуз. В ближайшее время он займёт пост президента «Нью-Йорка».
Ламело Болл — младший брат разыгрывающего «Нью-Орлеан Пеликанс» и второго номера драфта-2017 Лонзо Болла.
В настоящий момент «Никс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 55 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Нью-Йорка» одержали 17 побед и потерпели 38 поражений. В последнем матче «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете встретился с «Вашингтон Уизардс» и проиграл со счётом 96:114.
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