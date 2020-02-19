Кириленко: у меня есть большое желание сохранить пост президента РФБ после Токио-2020

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что заинтересован вновь участовавать в выборах главы организации и сохранить за собой пост.



«Я бы хотел продолжить свою работу во главе РФБ. Мне очень это интересно, особенно взаимодействие с регионами, где я обрёл много друзей и вижу, что действительно могу помогать им развиваться. Понятно, что моё решение зависит от многих факторов. Например, продолжат ли спонсоры сотрудничество с нами. Сейчас у РФБ прекрасный пул партнёров, и хотелось бы, чтобы он сохранился. Идти на выборы без него очень сложно, потому что я не смогу решить поставленные задачи без определённого финансирования.

Плюс сейчас поменялось правительство. Надо понять, как новый министр спорта Олег Матыцин видит развитие баскетбола в стране. Поэтому ближайшие полгода станут решающими. Но, ещё раз повторю, у меня есть большое желание сохранить пост президента организации после Токио-2020. Есть много проектов, которые мне бы хотелось довести до ума.



В первую очередь мне бы хотелось продолжить помогать в открытии центров по баскетболу 3x3 в регионах России. Это очень перспективное направление, и я рад, что мы стоим у его истоков и получили максимальную квоту на Игры-2020. У баскетбола 3x3 большое будущее, и за счёт открытия площадок по всей России мы увеличим количество занимающихся баскетболом. Многие дети могут заинтересоваться нашей игрой именно на уличных площадках, а потом и записаться в секцию баскетбола 5x5. Также я мечтаю, чтобы у сборных России появилась своя собственная база. Надеюсь, мы к этому придём", — приводят слова Кириленко «Известия».