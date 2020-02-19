РФБ оставила в силе дисквалификацию главного тренера «Арсенала» из-за договорного матча

Российская федерация баскетбола оставила в силе решение о дисквалификации главного тренера БК «Арсенал» Виктора Ускова из-за истории с договорным матчем, сообщает пресс-служба РФБ.



Ранее участники состоявшегося 7 декабря 2019 года матча БК «Арсенал» — «Динамо» (Ставрополь) были наказаны за отсутствие спортивной борьбы в концовке игры. Не согласившись с данным решением, три игрока и тренер БК «Арсенал» обратились в НЦСА с апелляционной жалобой. В ходе состоявшегося сегодня заседания коллегия арбитров вынесла решение об отклонении требований старшего тренера БК «Арсенал» Виктора Ускова об отмене его отстранения от участия во всех официальных спортивных соревнованиях по баскетболу на срок до 31 декабря 2021 года.



Правомерность вынесенного Директоратом РФБ 9 декабря 2019 года решения в отношении Ускова была подтверждена компетентным судом.



Напомним, что в том матче «Арсенал» победил «Динамо» со счётом 82:67, но при этом последние очки набрал за 6 минут 57 секунд до финальной сирены, когда счёт стал 82:56. За следующие две минуты динамовцы записали на свой счёт шесть очков. Однако в концовке матча обе команды откровенно перестали забивать. Игроки «Арсенала» в последние семь минут совершили пять неточных бросков с игры, а динамовцы в последние пять минут, если не считать дальнее попадание на исходе времени владения, — только один, промахнувшись из-под щита. При этом команды не реализовали несколько штрафных.

«Арсенал» действительно сыграл договорной матч? РФБ исключила клуб из Суперлиги Так строго команды у нас ещё не наказывали. Не исключено вмешательство Следственного комитета.