Дюрант назвал пять самых зрелищных игроков НБА за всю историю

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, на выступления каких игроков ему наиболее приятно смотреть. Баскетболист сразу назвал Коби Брайанта и Майкла Джордана, а затем, после паузы, вспомнил имена Шакила О'Нила, Мэджика Джонсона и Леброна Джеймса.

«Коби, Майк… Ох, сложновато. Ещё Шак, Мэджик и Леброн.

Если бы я не мог смотреть ни на кого другого и должен был смотреть только на этих пятерых, думаю, я был бы доволен всю оставшуюся жизнь», — сказал Дюрант в интервью YouTube-каналу Bleacher Report.

Дюрант — двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз». В межсезонье-2019 он перешёл в «Бруклин Нетс», но до сих пор не сыграл за клуб ни одного матча из-за травмы, полученной в ходе финальной серии сезона-2018/2019, в которой «Голден Стэйт» уступил «Торонто Рэпторс» со счётом 2-4.

