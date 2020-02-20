Италия — Россия: онлайн-трансляция отборочного матча Евробаскета начнётся в 22:30 мск

Сегодня, 20 февраля, в Неаполе состоится отборочный матч Евробаскета-2021 между сборными России и Италии. Начало матча — в 22:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее стал известен состав сборной России на предстоящий матч с Италией.
Сборная России:
защитники Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Нижний Новгород, 32 года, рост 189 см), Денис Захаров («Енисей», Красноярск, 26 лет, 193 см), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань», Краснодар, 27 лет, 197 см), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань», 22 года, 191 см), Андрей Сопин (МБА, Москва, 22 года, 186 см), Иван Стребков («Нижний Новгород», 28 лет, 190 см), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», 34 года, 194 см);
форварды Павел Антипов («Нижний Новгород», 28 лет, 203 см), Евгений Валиев («ПАРМА», 29 лет, 205 см), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань», 25 лет, 200 см);
центровые Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 29 лет, 207 см), Артём Клименко (УНИКС, Казань, 26 лет, 214 см).
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