Куртинайтис: «Химки» были хороши и контролировали ход встречи с «Миланом»

59-летний главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис подвёл итоги встречи 25-го тура Евролиги с «Олимпия Милан» (78:69).

«Очень важный матч и очень важная победа, потому что восемь последних выездных матчей Евролиги мы проиграли. В связи с этим ценность этой победы удваивается, ведь мы сравнялись с «Миланом» по показателям, к тому же имеем над ним два выигрыша, что очень важно. Сегодня мы были хороши и контролировали ход всего матча, хотя начало третьей четверти было неважным. Нам вовремя удалось вернуться, вновь получить преимущество и сохранить его до самого конца», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт БК «Химки».

После 25 игр «Химки» (11-13) занимают 8-е место в турнирной таблице Евролиги.