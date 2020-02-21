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Куртинайтис: «Химки» были хороши и контролировали ход встречи с «Миланом»

Куртинайтис: «Химки» были хороши и контролировали ход встречи с «Миланом»
Баскетбол / Евролига 0

59-летний главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис подвёл итоги встречи 25-го тура Евролиги с «Олимпия Милан» (78:69).

«Очень важный матч и очень важная победа, потому что восемь последних выездных матчей Евролиги мы проиграли. В связи с этим ценность этой победы удваивается, ведь мы сравнялись с «Миланом» по показателям, к тому же имеем над ним два выигрыша, что очень важно. Сегодня мы были хороши и контролировали ход всего матча, хотя начало третьей четверти было неважным. Нам вовремя удалось вернуться, вновь получить преимущество и сохранить его до самого конца», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт БК «Химки».

После 25 игр «Химки» (11-13) занимают 8-е место в турнирной таблице Евролиги.

«Химки» прибили «Милан». Куртинайтис прокладывает дорогу в плей-офф
«Химки» добыли важнейшую гостевую победу над «Миланом» (78:69) в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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