«Химки» прибили «Милан». Куртинайтис прокладывает дорогу в плей-офф

Встречу в Италии, без преувеличения, можно было назвать «матчем жизни» для «Химок». Турнирное положении всё говорило само за себя. «Химки» (10-11) отставали от 8-го «Милана» (11-13) на одну победу. Выигрыш нивелиловал эту разницу, плюс «Химки» получали преимущество по личным встречам над итальянским клубом. Поражение не было приговором шансам команды Римаса Куртайтина выйти в плей-офф, но задача максимально осложнилась бы. К счастью, последний сценарий не воплотился в жизнь.

Перед стартовым вбрасывание на арене «Медиоланум Форум» «Химки» получили хорошие новости из Стамбула, где один из главных конкурентов «Фенербахче» без шансов проиграл «Реалу» (65:94). 7-я «Валенсия» (12-12, плюс игра в запасе дома против «Маккаби» в пятницу) пока опережает российский клуб, но дистанция сократились до минимальной. При этом необходимо учесть, что у «Химок» нет преимущества по личным встречам над «Валенсией». В любом случае нужно ожидать частых осечек испанцев и самим не плошать, чтобы выйти на седьмое место и более уверенно заходить в плей-офф.

Шведское королевство. Швед и Йеребко подавляют «Црвену Звезду» Алексей Швед и Йонас Йеребко на двоих набирают 41 очко, а «Химки» добиваются важной победы в Евролиге.

«Милан» сейчас не назовешь грозным соперником. Команда Этторе Мессины выдала спурт 6-1 на старте регулярного чемпионата Евролиги, после чего постепенно теряла позиции. «Милану» не хватает свежести и глубины состава, поскольку лидерам команды Серхио Родригесу, Луису Сколе и Владимиру Мицову уже далеко за 30 лет каждому. В лазарет перед игрой с «Химками» угодили важные игроки ротации Неманья Недович и Кристиан Бернс. Во время двухнедельного перерыва в Евролиге «Милан» оконфузился в Кубке Италии, уступив «Венеции» (63:67) в полуфинале. Итальянцы однозначно представляли из себя обыгрываемого оппонента. Проблема в том, что сами «Химки» на выезде играли ужасно — баланс 2-10 до визита в Милан. Последняя победа команды Куртинайтиса в гостях была в начале ноября против «Зенита», а ещё одна ранее в игре с «Баварией». «Зенит» и «Бавария» — команды, занимающие два последних места в турнирной таблице.

В Милане «Химки» стартовали достаточно убедительно. Первая четверть была выиграна со счётом 21:16. Однако нечто подобное уже наблюдалось в гостевых поединках против «Басконии» (79:83) и «Маккаби» (77:80). Тогда «Химки» тоже контролировали ситуацию значительный отрезок матча, но в концовке всегда проваливались и позволяли сопернику вырывать победу. Не лучшим образом тогда проявлял себя лидер команды Алексей Швед, который несколькими неправильными решениями в клатче перечеркивал высокую результативность за игру в целом. Успокаиваться было ещё рано, что и доказала вторая четверть. «Милан» сумел «подсушить» «Химки». На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе российской команды — 39:38.

Шведское королевство. Швед и Йеребко подавляют «Црвену Звезду» Алексей Швед и Йонас Йеребко на двоих набирают 41 очко, а «Химки» добиваются важной победы в Евролиге.

У «Химок» очень хорошо летел трёхочковый бросок в первой половине — 7/14. Алексей Швед, Крис Крамер, Дайрис Бертанс, Янис Тимма и Стефен Йович отметились одним дальним попаданием, Йонас Йеребко поразил цель из-за дуги дважды. У «Милана» дальняя артиллерия вообще не работала — 2/8, хотя Мессина в принципе отказывается делать ставку на трёхочковые по аналогии со своим учителем Грегом Поповичем, которому ассистировал в «Сан-Антонио Спёрс» последние 5 лет. В целом было понятно, что всё решится во второй половине.

На старте третьей четверти «Химки» пропустили 4 безответных очка, после чего совершили доминирующий рывок 15:0. Команда Мессины долго не могла прийти в себя, но все-таки под конец игрового отрезка наконец-то начала хоть как-то проявлять себя в атаке. Тем не менее ключевой задел подопечные Римаса Куртинайтиса во время этого рывка сделали — 59:51 перед заключительной десятиминуткой. Опять же, расслабляться было ещё рано, памятуя о матчах в Тель-Авиве и Витории.

Игра «Милана» в нападении была действительно ужасной, хотя следует также отметить улучшение защитной работы «Химок». Мессина приказал активнее действовать на периметре, но итальянцы выбросили 2/18 из-за дуги к середине четвертой четверти. В краске было всё не так плохо. Калеб Тарчевски получил относительную свободу под кольцом, Родригес и Мицов более-менее уверенно набирали очки с двухочковой дистанции, но этого было слишком мало. «Химки» тоже не особо блистали в атаке, однако дальний бросок у команды Куртинайтиса шёл неплохо — 11/27 против 3/21 у «Милана» по итогам матча. Это и «сделало разницу». «Химки» довели дело до победы со счётом 78:69. Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 18 очков и совершивший 6 передач. Дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов оформил Йонас Йеребко. У «Милана» выделился экс-защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 18 баллов.

Российская команда добывает очень важную победу и всерьёз возвращается в гонку плей-офф Евролиги. Ещё многое предстоит сделать, но плохая форма «Милана» и какое-то несуразное состояние «Фенербахче» внушают некоторый оптимизм. Отсекать этих конкурентов реально. Хотя не следует забывать и про других менее заметных соперников вроде «Црвены Звезды», «Олимпиакоса» и ожившего во втором круге «Жальгириса». Все они тоже не потеряли надежды на плей-офф. Выезд в Каунас и домашние противостояния с «Олимпиакосом» и «Фенербахче» станут очередными матчами для команды Куртинайтиса. В последнее время появилось больше веры в то, что «Химки» сумеют пройти серьезный тест в концовке регулярного чемпионата.