Базаревич прокомментировал игру Стребкова, который не набрал ни одного очка с Италией

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился мыслями о выступлении разыгрывающего защитника «Нижнего Новгорода» Ивана Стребкова в противостоянии с национальной командой Италии в матче квалификации Евробаскета. По словам специалиста, тренерский штаб попробует разобраться, почему баскетболист не сумел набрать ни одного очка.

«Я понимаю, что новым баскетболистам сложно. Получилось так, что Гриша Мотовилов, который был уже в этой системе, играл на Кубке мира, вышел и забросил пару трёхочковых. Нам нужен был Ваня, потому что мы в большей степени как на созидателя опирались на Кулагина и думали, что Ваня с его дальним броском может нам в этом отношении помочь. К сожалению, не очень получилось. Будем анализировать», — приводит слова Базаревича официальный сайт Российской федерации баскетбола.