Е. Пашутин: наша цель в том, чтобы игроки резерва «Локо» попали в основу и в сборную

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин рассказал, что отсутствие игроков, защищающих цвета сборной России, не нарушает тренировочный процесс. По словам специалиста, вместо них к основе подтягивают молодых воспитанников клуба.

«Отсутствие игроков сборной не подразумевает тренировок в усечённом составе. Следуем политике клуба – привлекаем к занятиям наш ближайший резерв. Командные тренировки будут проходить в полном объёме. Это удобно и основе, и полезно молодёжи. Они быстрее прогрессируют рядом с профессионалами. Будут привлекаться к тренировкам Андрей Мартюк, Егор Сычков, Денис Мышалов, Валерий Калинов и Семён Медведев. Наша цель — чтобы игроки резерва попали в основу и в сборную России.

Важность этого понимают и игроки основной команды. Приятно видеть, как они принимают ребят, в команде есть своего рода дух наставничества с их стороны. Они поддерживают молодёжь, подсказывают, мотивируют, вселяют в них оптимизм и веру в свои возможности. Помогают тренерскому штабу в этом направлении словом и делом. Тренируясь с профессионалами, молодые ребята быстрее перенимают их приёмы, опыт. Уверен, это поможет ребятам быстрее раскрыться", — приводит слова специалиста официальный сайт краснодарского клуба.