Дончич и Порзингис помогли «Далласу» на выезде обыграть «Орландо»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Орландо Мэджик».
«Даллас» захватил лидерство в матче с первых минут, ко второй четверти поведя в счёте с разницей в 16 очков. Во втором игровом отрезке «Орландо» удалось отыграть четыре очка отставания.
В третьей двенадцатиминутке «Орландо» сумел сократить отставание до пяти очков. Однако в заклбчительном игровом отрезке сильнее оказался «Даллас», выигравший четверть с разницей в девять очков и оформивший итоговую победу в матче. Итоговый счёт встречи — 122:106 (34:18, 30:34, 27:32, 31:22) в пользу «Далласа».
В составе победителей дабл-дабл на счету Луки Дончича — 33 очка и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл оформил Кристапс Порзингис, набравший 24 очка и совершивший 10 подборов. В составе хозяев дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов собрал Никола Вучевич. 28 очков на счету Эвана Фурнье.
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