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Дончич и Порзингис помогли «Далласу» на выезде обыграть «Орландо»

Дончич и Порзингис помогли «Далласу» на выезде обыграть «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Орландо Мэджик».

«Даллас» захватил лидерство в матче с первых минут, ко второй четверти поведя в счёте с разницей в 16 очков. Во втором игровом отрезке «Орландо» удалось отыграть четыре очка отставания.

В третьей двенадцатиминутке «Орландо» сумел сократить отставание до пяти очков. Однако в заклбчительном игровом отрезке сильнее оказался «Даллас», выигравший четверть с разницей в девять очков и оформивший итоговую победу в матче. Итоговый счёт встречи — 122:106 (34:18, 30:34, 27:32, 31:22) в пользу «Далласа».

В составе победителей дабл-дабл на счету Луки Дончича — 33 очка и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл оформил Кристапс Порзингис, набравший 24 очка и совершивший 10 подборов. В составе хозяев дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов собрал Никола Вучевич. 28 очков на счету Эвана Фурнье.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
106 : 122
Даллас Маверикс
Даллас
Орландо Мэджик: Фурнье - 28, Вучевич - 27, Росс - 19, Фульц - 14, Гордон - 10, Картер-Уильямс - 4, Бамба - 2, Эннис - 2, Law, Айзек, Амину, Берч, Джонсон, Ивунду, Кларк, Огастин, Фразьер
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Клебер - 26, Порзингис - 24, Хардуэй-младший - 16, Карри - 6, Райт - 5, Финни-Смит - 5, Брансон - 4, Джексон - 3, Cleveland, Reaves, Бареа, Кидд-Гилкрист, Коли-Стайн, Ли, Марьянович, Пауэлл
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