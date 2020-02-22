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«Лейкерс» закрепились на первом месте в Западной конференции, обыграв «Мемфис»

«Лейкерс» закрепились на первом месте в Западной конференции, обыграв «Мемфис»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете переиграл «Мемфис Гриззлиз».

«Лейкерс» с первой четверти захватили лидерство в матче, выиграв отрезок с разницей в шесть очков. Во второй четверти «озёрникам» удалось ещё больше нарастить преимущество — счёт на табло к большому перерыву был 60:41.

В третьей четверти «Мемфису» удалось отыграть часть отставания, сократив его до семи очков, однако заключительный игровой отрезок остался за «Лейкерс». Итоговый счёт встречи — 117:105 (28:22, 32:19, 24:36, 33:28).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов у Энтони Дэвиса. В составе гостей 20 очков на счету Джоша Джексона. По дабл-даблу из 14 очков и 10 подборов у Брэндона Кларка и Горги Дженга.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 28, Брэдли - 14, Колдуэлл-Поуп - 12, Карузо - 9, Кузма - 8, Рондо - 5, Ховард - 4, Грин - 3, Макги - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 20, Морант - 17, Дьенг - 14, Кларк - 14, Валанчюнас - 8, Джонс - 8, Андерсон - 7, Брукс - 7, Джексон - 7, Мелтон - 3, Аллен, Белл, Ватанабэ, Гудурич, Кончар, Уинслоу, Ханнас
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