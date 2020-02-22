«Лейкерс» закрепились на первом месте в Западной конференции, обыграв «Мемфис»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете переиграл «Мемфис Гриззлиз».



«Лейкерс» с первой четверти захватили лидерство в матче, выиграв отрезок с разницей в шесть очков. Во второй четверти «озёрникам» удалось ещё больше нарастить преимущество — счёт на табло к большому перерыву был 60:41.



В третьей четверти «Мемфису» удалось отыграть часть отставания, сократив его до семи очков, однако заключительный игровой отрезок остался за «Лейкерс». Итоговый счёт встречи — 117:105 (28:22, 32:19, 24:36, 33:28).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов у Энтони Дэвиса. В составе гостей 20 очков на счету Джоша Джексона. По дабл-даблу из 14 очков и 10 подборов у Брэндона Кларка и Горги Дженга.