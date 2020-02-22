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«Лейкерс» продолжает отрываться от «Денвера» и другие результаты игрового дня НБА

«Лейкерс» продолжает отрываться от «Денвера» и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

21 февраля состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Кливленд Кавальерс» одержал вторую победу подряд, переиграв на выезде «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась со счётом 113:108 (32:41, 29:25, 20:21, 32:21). В составе победителей 25 очков на счету Колина Сектона, дабл-дабл оформил Андре Драммонд, набравший 12 очков и совершивший 12 подборов. В составе хозяев 26 очков набрал Брэдли Бил.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
108 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Бил - 26, Хатимура - 17, Браун - 11, Дав. Бертанс - 10, Робинсон - 9, Брайант - 8, Напьер - 8, Бонга - 5, Маинми - 5, Смит - 5, Вагнер - 4, Pasecniks, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл
Кливленд Кавальерс: Секстон - 25, Осман - 16, Гарлэнд - 15, Нэнс - 13, Драммонд - 12, Томпсон - 10, Экзам - 10, Лав - 9, Портер - 3, Mooney, Newman, Windler, Деллаведова, Жижич, Маккинни, Уэйд

«Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Орландо Мэджик». Итоговый счёт встречи — 122:106 (34:18, 30:34, 27:32, 31:22) в пользу «Далласа». В составе победителей дабл-дабл на счету Луки Дончича — 33 очка и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл оформил Кристапс Порзингис, набравший 24 очка и совершивший 10 подборов. В составе хозяев дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов собрал Никола Вучевич. 28 очков на счету Эвана Фурнье.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
106 : 122
Даллас Маверикс
Даллас
Орландо Мэджик: Фурнье - 28, Вучевич - 27, Росс - 19, Фульц - 14, Гордон - 10, Картер-Уильямс - 4, Бамба - 2, Эннис - 2, Law, Айзек, Амину, Берч, Джонсон, Ивунду, Кларк, Огастин, Фразьер
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Клебер - 26, Порзингис - 24, Хардуэй-младший - 16, Карри - 6, Райт - 5, Финни-Смит - 5, Брансон - 4, Джексон - 3, Cleveland, Reaves, Бареа, Кидд-Гилкрист, Коли-Стайн, Ли, Марьянович, Пауэлл

«Торонто Рэпторс» дома обыграл «Финикс Санз». Счёт встречи — 118:101 (31:23, 36:20, 26:35, 25:23). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Паскаль Сиакам, набравший 37 очков и совершивший 12 подбров. В составе гостей 21 очко на счету Девина Букера. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Деандре Эйтон.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
118 : 101
Финикс Санз
Финикс
Торонто Рэпторс: Сиакам - 37, Ибака - 16, Ванвлит - 14, Дэвис - 14, Лоури - 13, Ануноби - 12, Холлис-Джефферсон - 10, Буше - 2, Watson, Бриссетт, Джонсон, Маккоу, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Томас, Эрнандес
Финикс Санз: Букер - 21, Эйтон - 17, Рубио - 13, Убре - 11, Бриджес - 8, Шарич - 8, Джонсон - 7, Картер - 7, Бэйнс - 5, Jerome - 4, Lecque, Owens, Болден, Диалло, Камински, Окобо, Харпер

«Индиана Пэйсерс» на выезде переиграл «Нью-Йорк-Никс». Счёт матча — 106:98 (15:20, 36:24, 29:21, 26:33). В составе победителей 27 очков набрал Ти Джей Уоррен, дабл-дабл на счету Домантаса Сабониса, набравшего 24 очка и совершившего 13 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
98 : 106
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Портис - 19, Барретт - 17, Нтиликина - 14, Баллок - 9, Гибсон - 8, Робинсон - 8, Рэндл - 7, Дотсон - 6, Нокс - 4, Смит - 3, Харклесс - 3, Wooten, Аллен, Браздейкис, Пэйтон, Трир, Эллингтон
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 27, Сабонис - 24, Макдермотт - 14, Брогдон - 11, Оладипо - 8, Тёрнер - 8, Лэмб - 6, Холидэй - 6, Макконнел - 2, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Самнер, Сэмпсон, Холидей

«Оклахома-Сити Тандер» дома оказался сильнее «Денвер Наггетс». Счёт — 113:101 (27:17, 21:31, 30:29, 35:24). В составе победителей 29 очков набрал Крис Пол. Дабл-дабл на счету Стивена Адамса — 19 очков и 17 подборов. У гостей 32 очка набрал Никола Йокич.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
113 : 101
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 29, Адамс - 19, Галлинари - 15, Dort - 11, Жильжо-Александер - 11, Шрёдер - 11, Ноэль - 10, Надер - 7, Hervey, Roberson, Roby, Базли, Бертон, Диалло, Мускала, Фергюсон
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 21, Бартон - 16, Харрис - 7, Грант - 6, Моррис - 6, Пламли - 4, Портер - 4, Крэйг - 3, Миллсэп - 2, Bol, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Макрай, Чанчар

«Бостон Селтикс» на выезде переиграл «Миннесоту Тимбервулвз» — 127:117 (24:20, 37:33, 34:35, 32:29). В составе победителей самым результативным игроком стал Джейсон Тейтум, собравший дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов. 25 очков и 16 подборов на счету Даниэля Тайса. В составе хозяев отличился Малик Бисли, набравший 27 очков.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
117 : 127
Бостон Селтикс
Бостон
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 27, Reid - 19, Расселл - 18, Эрнангомес - 17, Маклафлин - 11, Окоги - 10, Джонсон - 9, Мартин - 4, Калвер - 2, Вандербилт, Краббе, Лейман, Ноуэлл, Спеллмен, Таунс, Тёрнер, Эванс
Бостон Селтикс: Хэйворд - 29, Тейтум - 28, Браун - 25, Тайс - 25, Смарт - 10, Уонамэйкер - 6, Лэнгфорд - 2, Пуарье - 2, Waters, Грин, Кантер, Оджелей, Уильямс, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс

«Сан-Антонио Спёрс» на выезде оказался сильнее «Юты Джаз» — 113:104 (27:21, 38:25, 28:29, 20:29). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деджанте Мюррей, набравший 23 очка. В составе хозяев дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов на счету Руди Гобера.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
104 : 113
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Гобер - 18, Мудиэй - 18, Богданович - 15, Кларксон - 15, Митчелл - 12, Ньянг - 9, О'Нил - 9, Инглс - 8, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 23, Дерозан - 18, Миллз - 15, Олдридж - 15, Уайт - 14, Форбс - 13, Лайлз - 7, Гэй - 4, Уокер - 4, Poeltl, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Мету, Ойбанкс

«Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде переиграл «Портленд Трэйл Блейзерс». Счёт встречи — 128:115 (40:35, 33:28, 29:20, 26:32). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Зайон Уильямсон, набравший 24 очка. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов на счету Джоша Харта. В составе хозяев 27 очков и 10 передач на счету Си-Джей Макколлума. 20 очков набрал Кармело Энтони.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 06:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 128
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 27, Энтони - 20, Уайтсайд - 19, Трент-мл. - 15, Ариза - 13, Литтл - 9, Саймонс - 7, Суониган - 5, Браун, Габриэль, Коллинс, Лиллард, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 25, Холидей - 20, Ингрэм - 16, Болл - 15, Мелли - 13, Харт - 13, Редик - 9, Фэйворс - 8, Мур - 5, Хэйс - 4, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете переиграл «Мемфис Гриззлиз». Итоговый счёт встречи — 117:105 (28:22, 32:19, 24:36, 33:28). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов у Энтони Дэвиса. В составе гостей 20 очков на счету Джоша Джексона. По дабл-даблу из 14 очков и 10 подборов у Брэндона Кларка и Горги Дженга.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 28, Брэдли - 14, Колдуэлл-Поуп - 12, Карузо - 9, Кузма - 8, Рондо - 5, Ховард - 4, Грин - 3, Макги - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 20, Морант - 17, Дьенг - 14, Кларк - 14, Валанчюнас - 8, Джонс - 8, Андерсон - 7, Брукс - 7, Джексон - 7, Мелтон - 3, Аллен, Белл, Ватанабэ, Гудурич, Кончар, Уинслоу, Ханнас
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