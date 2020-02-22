«Лейкерс» продолжает отрываться от «Денвера» и другие результаты игрового дня НБА

21 февраля состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА



«Кливленд Кавальерс» одержал вторую победу подряд, переиграв на выезде «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась со счётом 113:108 (32:41, 29:25, 20:21, 32:21). В составе победителей 25 очков на счету Колина Сектона, дабл-дабл оформил Андре Драммонд, набравший 12 очков и совершивший 12 подборов. В составе хозяев 26 очков набрал Брэдли Бил.

«Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Орландо Мэджик». Итоговый счёт встречи — 122:106 (34:18, 30:34, 27:32, 31:22) в пользу «Далласа». В составе победителей дабл-дабл на счету Луки Дончича — 33 очка и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл оформил Кристапс Порзингис, набравший 24 очка и совершивший 10 подборов. В составе хозяев дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов собрал Никола Вучевич. 28 очков на счету Эвана Фурнье.

«Торонто Рэпторс» дома обыграл «Финикс Санз». Счёт встречи — 118:101 (31:23, 36:20, 26:35, 25:23). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Паскаль Сиакам, набравший 37 очков и совершивший 12 подбров. В составе гостей 21 очко на счету Девина Букера. Дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Деандре Эйтон.

«Индиана Пэйсерс» на выезде переиграл «Нью-Йорк-Никс». Счёт матча — 106:98 (15:20, 36:24, 29:21, 26:33). В составе победителей 27 очков набрал Ти Джей Уоррен, дабл-дабл на счету Домантаса Сабониса, набравшего 24 очка и совершившего 13 подборов.

«Оклахома-Сити Тандер» дома оказался сильнее «Денвер Наггетс». Счёт — 113:101 (27:17, 21:31, 30:29, 35:24). В составе победителей 29 очков набрал Крис Пол. Дабл-дабл на счету Стивена Адамса — 19 очков и 17 подборов. У гостей 32 очка набрал Никола Йокич.

«Бостон Селтикс» на выезде переиграл «Миннесоту Тимбервулвз» — 127:117 (24:20, 37:33, 34:35, 32:29). В составе победителей самым результативным игроком стал Джейсон Тейтум, собравший дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов. 25 очков и 16 подборов на счету Даниэля Тайса. В составе хозяев отличился Малик Бисли, набравший 27 очков.

«Сан-Антонио Спёрс» на выезде оказался сильнее «Юты Джаз» — 113:104 (27:21, 38:25, 28:29, 20:29). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Деджанте Мюррей, набравший 23 очка. В составе хозяев дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов на счету Руди Гобера.

«Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде переиграл «Портленд Трэйл Блейзерс». Счёт встречи — 128:115 (40:35, 33:28, 29:20, 26:32). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Зайон Уильямсон, набравший 24 очка. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов на счету Джоша Харта. В составе хозяев 27 очков и 10 передач на счету Си-Джей Макколлума. 20 очков набрал Кармело Энтони.

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете переиграл «Мемфис Гриззлиз». Итоговый счёт встречи — 117:105 (28:22, 32:19, 24:36, 33:28). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов у Энтони Дэвиса. В составе гостей 20 очков на счету Джоша Джексона. По дабл-даблу из 14 очков и 10 подборов у Брэндона Кларка и Горги Дженга.