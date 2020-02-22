«Лейкерс» отчислят Казинса, чтобы подписать Маркифа Морриса
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» планирует отчислить центрового Демаркуса Казинса, сообщает Yahoo Sports.
«Озёрники» приняли решение освободить место в ростере, чтобы подписать форварда «Детройт Пистонс» Маркифа Морриса.
Демаркус Казинс получил разрыв крестообразной связки колена в межсезонье. Казинс подписал контракт с «Лейкерс» летом 2019 года, но не провёл за команду ни одного матча.
В прошлом сезоне он защищал цвета «Голден Стэйт Уорриорз». В регулярном чемпионате-2018/19 Демаркус Казинс принял участие в 30 встречах, набирая 16,3 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 3,6 результативной передачи за встречу. В плей-офф его статистика составляла 7,6 очка, 4,9 подбора и 2,4 передачи.
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