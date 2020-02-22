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Отложенный из-за гибели Брайанта матч «Лейкерс» — «Клипперс» состоится 9 апреля

Отложенный из-за гибели Брайанта матч «Лейкерс» — «Клипперс» состоится 9 апреля
Баскетбол / НБА 0

Стала известна дата отложенного в связи с гибелью легенды НБА Коби Брайанта матча регулярного чемпионата между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Score. Встреча пройдёт 9 апреля.

Напомним, матч должен был состояться в ночь на 29 января мск, но был отменен из-за гибели Коби Брайанта. Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд). Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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