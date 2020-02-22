Мартин Херманссон — MVP 25-го тура Евролиги
Разыгрывающий защитник немецкой «Альбы» Мартин Херманссон стал самым ценным игроком 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с «Зенитом» Мартин Херманссон собрал коллекцию из 24 очков, 4 подборов и семи передач. Рейтинг эффективности баскетболиста — 27. Его усилия помогли команде из Каталонии одержать победу со счётом 83:81.
После этой победы «Альба» занимает 14-е место в таблице регулярного чемпионата Евролиги. После 25 туров в активе «Альбы» девять побед и 16 поражений. Лидирует в турнирной таблице «Анадолу Эфес», одержав 22 победы при трёх поражениях.
У Мартина Херманссона это первое звание MVP в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.
Читайте также
- 22 февраля 2020
-
17:23
-
16:53
-
15:30
-
14:54
-
13:59
-
12:35
-
11:35
-
10:56
-
09:38
-
09:19
-
09:16
-
06:23
-
00:18
- 21 февраля 2020
-
23:39
-
23:03
-
20:35
-
19:30
-
18:59
-
17:58
-
16:20
-
14:38
-
12:12
-
10:11
-
09:40
-
09:30
-
09:10
-
09:01
-
04:42
-
00:46
-
00:24
- 20 февраля 2020
-
23:15
-
22:24
-
21:52
-
20:30
-
18:08
Партнерский контент