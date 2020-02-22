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Мартин Херманссон — MVP 25-го тура Евролиги

Мартин Херманссон — MVP 25-го тура Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий защитник немецкой «Альбы» Мартин Херманссон стал самым ценным игроком 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с «Зенитом» Мартин Херманссон собрал коллекцию из 24 очков, 4 подборов и семи передач. Рейтинг эффективности баскетболиста — 27. Его усилия помогли команде из Каталонии одержать победу со счётом 83:81.

После этой победы «Альба» занимает 14-е место в таблице регулярного чемпионата Евролиги. После 25 туров в активе «Альбы» девять побед и 16 поражений. Лидирует в турнирной таблице «Анадолу Эфес», одержав 22 победы при трёх поражениях.

У Мартина Херманссона это первое звание MVP в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.

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