Тренер Северной Македонии — перед матчем со сборной России: мы с игроками верим в процесс

Завтра, 23 февраля, в Перми состоится матч квалификации Евробаскета, в котором сборная России примет команду Северной Македонии. В преддверии противостояния тренер балканцев Александар Тодоров поделился ожиданиями от встречи.
«Мы проделали путь в 17 часов, совершив перелёт в Пермь через Софию и Москву. В итоге мы прибыли в 14:00. По расписанию у нас в это время была запланирована тренировка, где мы собирались испробовать некоторые тактические наработки.
Атмосфера в команде хорошая, потому что игроки, как и я, верят в процесс. Мы все знаем, что проигранная битва не означает поражение в войне. Что касается неудачи в игре с Эстонией, мы не заслуживали победы, но боролись", — приводит слова специалиста официальный сайт Федерации баскетбола Северной Македонии.
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