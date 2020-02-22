Пилот Брайанта ранее нарушал правила полёта в сложных погодных условиях

Пилот Ара Зобаян, погибший вместе с легендарным баскетболистом Коби Брайантом в результате крушения вертолёта 26 января 2020 года, ранее нарушал правила полёта в сложных погодных условиях, сообщает Clutch Points.

Такой инцидент случился в 2015 году. Тогда Зобаян не прислушался к диспетчерами, контролирующим воздушное пространство вокруг Лос-Анджелеса. Он вошёл в ограниченное воздушное пространство, невзирая на подсказки, что погодные условия не соответствуют минимальным стандартам. Тогда Зобаян ответил, что справится со своей задачей.

Вместе с тем в отчёте Федерального управления авиации США подчёркивается, что впоследствии Зобаян сотрудничал со следствием по этому инциденту и не был склонен к нарушениям правил полёта.

Напомним, 26 января в результате крушения вертолёта погибли Коби Брайант, его 13-летняя дочь, а также ещё семь человек.