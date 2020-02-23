Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 119:98.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 17 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 25 очков.

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов оформил Джоэл Эмбиид.

«Милуоки» одержал седьмую победу за последние восемь игр. «Филадельфия» в свою очередь прервала четырёхматчевую победную серию.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Вашингтон Уизардс», а «Филадельфия» встретится с «Атлантой Хоукс».

Расписание матчей НБА можно посмотреть на «Чемпионате».