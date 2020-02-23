Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Филадельфию»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 119:98.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 17 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 25 очков.
В составе проигравшей команды дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов оформил Джоэл Эмбиид.
«Милуоки» одержал седьмую победу за последние восемь игр. «Филадельфия» в свою очередь прервала четырёхматчевую победную серию.
В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Вашингтон Уизардс», а «Филадельфия» встретится с «Атлантой Хоукс».
Расписание матчей НБА можно посмотреть на «Чемпионате».
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 98
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Миддлтон - 25, Бледсо - 12, Лопес - 12, Лопес - 9, Коннотон - 7, Дивинченцо - 6, Мэттьюз - 6, Уильямс - 5, Хилл - 4, Уилсон - 2, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Корвер, Мейсон, Рейнольдс
Филадельфия Сиксерс: Коркмаз - 17, Милтон - 17, Эмбиид - 17, Харрис - 11, Ричардсон - 9, Бёркс - 8, Робинсон - 6, Симмонс - 5, Скотт - 3, Хорфорд - 3, Pelle - 2, Shayok, Нето, О'Куинн, Смит, Тибулл
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