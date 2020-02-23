Карри: моё возвращение изначально было запланировано на 1 марта

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри подтвердил, что вернётся на паркет 1 марта 2020 года.



«Моё возвращение изначально было запланировано на 1 марта», — цитирует Карри ESPN.



Напомним, Карри сломал левую руку в начале сезона-2019/2020, из-за чего пропустил уже три месяца. «Голден Стэйт» без своего лидера, сыгравшего всего четыре матча в рамках регулярного чемпионата, расположился на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея соотношение побед и поражений 12-44.



Карри — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Игрок помог клубу завоевать титул в 2015, 2017 и 2018 годах. В финале-2019 «Уорриорз» со счётом 2-4 уступили «Торонто Рэпторс».