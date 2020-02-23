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Сборная России обыграла команду Северной Македонии в матче квалификации Евробаскета

Сборная России обыграла команду Северной Македонии в матче квалификации Евробаскета
Баскетбол / Сборная России 0

Сборная России по баскетболу переиграла национальную команду Северной Македонии в матче второго тура квалификации Евробаскета. Встреча прошла в Перми.

Первая четверть матча прошла в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказалась команда Македонии, которая повела в счёте к первому перерыву с разницей в одно очко. Однако уже во второй десятиминутке россиянам удалось отыграться и выйти вперёд — к большому перерыву подопечные Сергея Базаревича повели в счёте с разницей в два очка.

Третья десятиминутка также осталась за россиянами — их преимущество к заключительной четверти достигло четырёх очков. Четвёртый игровой отрезок также остался за сборной России, отпраздновавшей в итоге успех со счётом 77:67 (19:20, 19:16, 19:17, 20:14).

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Виталий Фридзон, набравший 23 очка. В составе сборной Македонии по 14 очков набрали Андрей Магдевски и Шейн Уиттингтон.

ЧЕ-2021 (м) - квалификация. Группа B. 2-й тур
23 февраля 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Россия
Окончен
77 : 67
Македония
Россия: Фридзон - 23, Д. Кулагин - 15, Боломбой - 10, Антипов - 7, Григорьев - 7, Валиев - 5, Трушкин - 4, Бабурин - 2, Ивлев - 2, Мотовилов - 2, Ильницкий, Стребков
Македония: Магдевски - 14, Уиттингтон - 14, Стояновски - 10, Джюроски - 9, Стояновски - 9, Крстевски - 7, Симоновски - 4, Маслинко, Младеновски, Николов, Эфремовски, Якимовски
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