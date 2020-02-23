Сборная России обыграла команду Северной Македонии в матче квалификации Евробаскета

Сборная России по баскетболу переиграла национальную команду Северной Македонии в матче второго тура квалификации Евробаскета. Встреча прошла в Перми.



Первая четверть матча прошла в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказалась команда Македонии, которая повела в счёте к первому перерыву с разницей в одно очко. Однако уже во второй десятиминутке россиянам удалось отыграться и выйти вперёд — к большому перерыву подопечные Сергея Базаревича повели в счёте с разницей в два очка.



Третья десятиминутка также осталась за россиянами — их преимущество к заключительной четверти достигло четырёх очков. Четвёртый игровой отрезок также остался за сборной России, отпраздновавшей в итоге успех со счётом 77:67 (19:20, 19:16, 19:17, 20:14).



Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Виталий Фридзон, набравший 23 очка. В составе сборной Македонии по 14 очков набрали Андрей Магдевски и Шейн Уиттингтон.