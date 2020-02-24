Фридзон: что вы меня списываете? Не надо

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон прокомментировал итоги отборочного матча Евробаскета между сборными России и Северной Македонии, завершившегося победой россиян со счётом 77:67.



«Понимали важность этой игры после поражения в Италии и серьезно готовились. Долго раскачивались, начали тяжко-валко как всегда, но во второй половине сделали выводы, здорово сыграли и довели матч до победы. Десять очков – хорошая разница. Да, я здорово себя чувствовал. Почему вы говорите, что у меня четвертая молодость? Я, может, обнулился и заново начал! Что вы меня списываете? Не надо», — приводит слова Виталия Фридзона «Р-Спорт».



Фридзон в этом матче набрал 23 очка, совершил 7 подборов и отдал 4 передачи.

Кириленко: у Фридзона началась четвёртая молодость