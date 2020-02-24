Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Бостон». У Тэйтума – 41 очко
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча проходила в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 114:112, которая стала для них 5-й кряду.
Лучшую результативность в матче продемонстрировал форвард «Бостона» Джейсон Тэйтум. Он набрал 41 очко, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи.
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» сделал форвард Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом. На его счету 32 очка, 13 подборов и 3 передачи.
«Лос-Анджелес Лейкерс» (43-12) является лидером Западной конференции. «Бостон Селтикс» (39-17) занимает 3-е место на Востоке.
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 29, Кузма - 16, Ховард - 10, Колдуэлл-Поуп - 7, Карузо - 6, Макги - 4, Рондо - 4, Брэдли - 3, Грин - 3, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
Бостон Селтикс: Тейтум - 41, Браун - 20, Тайс - 16, Смарт - 14, Хэйворд - 10, Лэнгфорд - 5, Уильямс - 4, Уонамэйкер - 2, Waters, Грин, Кантер, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
Читайте также
- 24 февраля 2020
-
02:37
-
00:47
- 23 февраля 2020
-
22:56
-
21:28
-
20:56
-
19:48
-
18:53
-
17:27
-
15:38
-
14:58
-
13:49
-
12:32
-
11:21
-
10:45
-
09:44
-
07:39
-
07:06
-
00:18
- 22 февраля 2020
-
23:11
-
22:10
-
21:21
-
20:27
-
19:32
-
18:53
-
17:23
-
16:53
-
15:30
-
14:54
-
13:59
-
12:35
-
11:35
-
10:56
-
09:38
-
09:19
-
09:16
Партнерский контент