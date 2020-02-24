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Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Бостон». У Тэйтума – 41 очко

Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Бостон». У Тэйтума – 41 очко
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча проходила в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 114:112, которая стала для них 5-й кряду.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал форвард «Бостона» Джейсон Тэйтум. Он набрал 41 очко, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» сделал форвард Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом. На его счету 32 очка, 13 подборов и 3 передачи.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (43-12) является лидером Западной конференции. «Бостон Селтикс» (39-17) занимает 3-е место на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 29, Кузма - 16, Ховард - 10, Колдуэлл-Поуп - 7, Карузо - 6, Макги - 4, Рондо - 4, Брэдли - 3, Грин - 3, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
Бостон Селтикс: Тейтум - 41, Браун - 20, Тайс - 16, Смарт - 14, Хэйворд - 10, Лэнгфорд - 5, Уильямс - 4, Уонамэйкер - 2, Waters, Грин, Кантер, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
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