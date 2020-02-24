Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» обыграть «Бостон». У Тэйтума – 41 очко

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча проходила в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 114:112, которая стала для них 5-й кряду.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал форвард «Бостона» Джейсон Тэйтум. Он набрал 41 очко, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» сделал форвард Энтони Дэвис, отметившийся дабл-даблом. На его счету 32 очка, 13 подборов и 3 передачи.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (43-12) является лидером Западной конференции. «Бостон Селтикс» (39-17) занимает 3-е место на Востоке.