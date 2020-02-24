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«Оклахома» разгромила «Сан-Антонио» и другие результаты игрового дня НБА

«Оклахома» разгромила «Сан-Антонио» и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

23 февраля состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Бостон Селтикс», несмотря на 41 очко, 5 подборов и 2 передачи Джейсона Тэйтума. Энтони Дэвис («Лейкерс») сделал дабл-дабл, набрав 32 очка, собрав 13 подборов и отдав 3 передачи, а его партнёр Леброн Джеймс набрал 29 очков, сделал 8 подборов и отдал 9 передач. Окончательный счёт — 114:112 в пользу «Лейкерс».

«Торонто Рэпторс» на своём паркете разгромил «Индиану Пэйсерс». Паскаль Сиакам («Торонто») набрал 21 очко, собрал 2 подбора и отдал 3 передачи. Итоговый счёт — 127:81 в пользу «Рэпторс».

«Оклахома-Сити Тандер» дома разгромил «Сан-Антонио Спёрс». Крис Пол («Оклахома») остановился в шаге от трипл-дабла: 12 очков, 9 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 131:103 в пользу «Тандер».

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 29, Кузма - 16, Ховард - 10, Колдуэлл-Поуп - 7, Карузо - 6, Макги - 4, Рондо - 4, Брэдли - 3, Грин - 3, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Дэниэлс, Казинс, Кук
Бостон Селтикс: Тейтум - 41, Браун - 20, Тайс - 16, Смарт - 14, Хэйворд - 10, Лэнгфорд - 5, Уильямс - 4, Уонамэйкер - 2, Waters, Грин, Кантер, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
128 : 116
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Миллсэп - 25, Йокич - 24, Маррей - 19, Моррис - 13, Харрис - 13, Грант - 12, Пламли - 9, Бартон - 7, Вонле - 2, Крэйг - 2, Портер - 2, Bol, Бэйтс-Диоп, Дозьер, Макрай, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Мартин - 21, Бисли - 17, Маклафлин - 15, Калвер - 14, Reid - 13, Джонсон - 13, Окоги - 10, Эрнангомес - 7, Ноуэлл - 6, Вандербилт, Краббе, Лейман, Расселл, Спеллмен, Таунс, Тёрнер, Эванс
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
127 : 81
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Сиакам - 21, Томас - 17, Лоури - 16, Ибака - 15, Дэвис - 13, Холлис-Джефферсон - 12, Буше - 9, Ванвлит - 8, Ануноби - 7, Бриссетт - 4, Миллер - 3, Джонсон - 2, Watson, Маккоу, Марк Газоль, Пауэлл, Эрнандес
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 14, Холидей - 14, Холидэй - 12, Брогдон - 9, Макдермотт - 8, Тёрнер - 7, Уоррен - 7, Лэмб - 5, Битадзе - 4, Лиф - 1, Боуэн, Джонсон, Макконнел, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
131 : 103
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 22, Адамс - 21, Dort - 15, Шрёдер - 13, Галлинари - 12, Пол - 12, Надер - 10, Ноэль - 10, Мускала - 7, Диалло - 6, Бертон - 3, Hervey, Roberson, Roby, Базли, Фергюсон
Сан-Антонио Спёрс: Гэй - 14, Белинелли - 13, Дерозан - 11, Форбс - 10, Poeltl - 9, Джонсон - 9, Лайлз - 8, Мету - 8, Миллз - 8, Олдридж - 8, Уайт - 3, Уокер - 2, Samanic, Weatherspoon, Мюррей, Ойбанкс
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
126 : 117
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Чикаго Буллз: Уайт - 33, Лавин - 32, Янг - 23, Саторански - 15, Гэффорд - 10, Фелисио - 6, Арчидиаконоу - 5, Харрисон - 2, Mokoka, Валентайн, Данн, Картер, Корнет, Маркканен, Портер, Страс, Хатчинсон
Вашингтон Уизардс: Бил - 53, Дав. Бертанс - 22, Смит - 10, Хатимура - 10, Браун - 7, Брайант - 4, Вагнер - 4, Бонга - 2, Напьер - 2, Робинсон - 2, Маинми - 1, Pasecniks, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
101 : 115
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Ли - 22, Пул - 19, Toscano-Anderson - 16, Боумен - 15, Пэскелл - 13, Уиггинс - 8, Бендер - 6, Луни - 2, Smailagic, Грин, Карри, Крисс, Томпсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 28, Холидей - 23, Мелли - 20, Ингрэм - 17, Редик - 9, Харт - 8, Фэйворс - 6, Болл - 2, Мур - 2, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Окафор, Уильямс, Хэйс, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
107 : 104
Детройт Пистонс
Детройт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 41, Энтони - 32, Уайтсайд - 16, Саймонс - 6, Трент-мл. - 6, Габриэль - 4, Ариза - 2, Браун, Коллинс, Лиллард, Литтл, Нуркич, Оар, Суониган, Хезонья, Худ
Детройт Пистонс: Вуд - 26, Найт - 15, Роуз - 15, Галлоуэй - 13, Браун - 8, Хенсон - 8, Думбуйа - 7, Михайлюк - 5, Мейкер - 4, Снелл - 3, Hall, King, Боун, Гриффин, Кеннард, Томас, Уолтон
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