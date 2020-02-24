«Оклахома» разгромила «Сан-Антонио» и другие результаты игрового дня НБА

23 февраля состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Бостон Селтикс», несмотря на 41 очко, 5 подборов и 2 передачи Джейсона Тэйтума. Энтони Дэвис («Лейкерс») сделал дабл-дабл, набрав 32 очка, собрав 13 подборов и отдав 3 передачи, а его партнёр Леброн Джеймс набрал 29 очков, сделал 8 подборов и отдал 9 передач. Окончательный счёт — 114:112 в пользу «Лейкерс».

«Торонто Рэпторс» на своём паркете разгромил «Индиану Пэйсерс». Паскаль Сиакам («Торонто») набрал 21 очко, собрал 2 подбора и отдал 3 передачи. Итоговый счёт — 127:81 в пользу «Рэпторс».

«Оклахома-Сити Тандер» дома разгромил «Сан-Антонио Спёрс». Крис Пол («Оклахома») остановился в шаге от трипл-дабла: 12 очков, 9 подборов и 10 передач. Окончательный счёт — 131:103 в пользу «Тандер».