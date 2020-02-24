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Брэдли Бил обновил личный рекорд результативности в матче с «Чикаго»

Брэдли Бил обновил личный рекорд результативности в матче с «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил обновил личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз». Баскетболист набрал 53 очка, но «Вашингтон» на выезде уступил «Чикаго» со счётом 117:126.

Бил реализовал 15 из 27 бросков с игры, 5 из 11 трёхочковых, 18 из 20 штрафных, сделал 5 подборов, 4 передачи, 2 перехвата, 1 блок-шот и 7 потерь за 39 минут. До этого лучшим результатом Била было 51 очко, которое он набрал в одном из матчей в декабре 2017 года.

В сезоне-2019/2020 «Вашингтон» сыграл 55 матчей в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 20 побед и потерпев 35 поражений. «Уизардс» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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