Уайтсайд: гуглил вчера «попадание», и мне выдало Макколлума

Центровой «Портленд Трейл Блэйзерс» Хассан Уайтсайд поделился мнением о своём одноклубнике Си Джее Макколлуме. В матче с «Детройт Пистонс» Макколлум набрал 41 очко. Встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 107:104. Уайтсайд пошутил, что при запросе в гугле слова «попадание» он попал на страницу Макколлума.



«Си Джей Макколлум — синоним попадания в кольцо. Я гуглил вчера „попадание“, и мне выдало Макколлума. Не знаю, он просто делает это», — приводит слова Хассана Уайтсайда Clutch Points.



В нынешнем сезоне Си Джей Макколлум провёл 54 матча в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, набирая 21,8 очка, совершая 4,1 подбора и отдавая 4,0 результативной передачи за 35 минут 51 секунду игрового времени.