Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Уайтсайд: гуглил вчера «попадание», и мне выдало Макколлума

Уайтсайд: гуглил вчера «попадание», и мне выдало Макколлума
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Портленд Трейл Блэйзерс» Хассан Уайтсайд поделился мнением о своём одноклубнике Си Джее Макколлуме. В матче с «Детройт Пистонс» Макколлум набрал 41 очко. Встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 107:104. Уайтсайд пошутил, что при запросе в гугле слова «попадание» он попал на страницу Макколлума.

«Си Джей Макколлум — синоним попадания в кольцо. Я гуглил вчера „попадание“, и мне выдало Макколлума. Не знаю, он просто делает это», — приводит слова Хассана Уайтсайда Clutch Points.

В нынешнем сезоне Си Джей Макколлум провёл 54 матча в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, набирая 21,8 очка, совершая 4,1 подбора и отдавая 4,0 результативной передачи за 35 минут 51 секунду игрового времени.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020