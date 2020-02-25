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«Клипперс» разгромили «Мемфис», Леонард набрал 25 очков

«Клипперс» разгромили «Мемфис», Леонард набрал 25 очков
Баскетбол / НБА 0

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз». «Клипперс» со старта захватили инициативу и ни разу не уступали в счёте в ходе матча. Окончательный счёт встречи — 124:97 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Клипперс» Кавай Леонард, который набрал 25 очков, собрал 8 подборов и отдал 3 результативные передачи за 25 минут на паркете. Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал второй номер драфта НБА 2019 года Джа Морант. На его счету 16 очков и 1 подбор.

В сезоне-2019/2020 «Клипперс» с соотношением побед и поражений 38-19 занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Мемфис» (28-29) располагается на восьмой строчке на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 97
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Харрелл - 22, Грин - 13, Моррис - 13, Шамет - 13, Л. Уильямс - 8, Джордж - 7, Беверли - 6, Зубац - 6, Паттерсон - 6, Джексон - 5, Coffey, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн
Мемфис Гриззлиз: Морант - 16, Джексон - 14, Дьенг - 14, Гудурич - 8, Джонс - 8, Кончар - 8, Андерсон - 6, Белл - 5, Валанчюнас - 5, Мелтон - 5, Брукс - 4, Ханнас - 4, Аллен, Ватанабэ, Джексон, Кларк, Уинслоу
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