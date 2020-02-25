«Клипперс» разгромили «Мемфис», Леонард набрал 25 очков

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз». «Клипперс» со старта захватили инициативу и ни разу не уступали в счёте в ходе матча. Окончательный счёт встречи — 124:97 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Клипперс» Кавай Леонард, который набрал 25 очков, собрал 8 подборов и отдал 3 результативные передачи за 25 минут на паркете. Самым результативным игроком в составе «Мемфиса» стал второй номер драфта НБА 2019 года Джа Морант. На его счету 16 очков и 1 подбор.

В сезоне-2019/2020 «Клипперс» с соотношением побед и поражений 38-19 занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Мемфис» (28-29) располагается на восьмой строчке на Западе.

