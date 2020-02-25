Лиходей назвал доминирование ЦСКА безобразием

Игрок баскетбольного клуба УНИКС Валерий Лиходей прокомментировал результаты ЦСКА в Единой лиге ВТБ. В последние годы «армейцы» неизменно выигрывают чемпионат, но в сезоне-2019/2020 на их счету 14 побед и 4 поражения в регулярном первенстве. С этим соотношением побед и поражений московский клуб занимает второе место в таблице, уступая «Химкам» (18-1). У УНИКСА 10 побед и 6 поражений в 16 матчах.
«В этом году я вернулся в российский чемпионат. Здесь уже не настолько предсказуемо, как раньше, когда перед игрой можно было сказать, что вот этот выиграет, а этот проиграет. Сейчас любая команда в отдельно взятой игре может побить фаворита. В целом в России стало интереснее играть. Бывают непредсказуемые развязки.
В Евролиге вон тоже им уже не дают прохода. Они (ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») даже не в тройке. И в нашем чемпионате тоже все давно настроены на то, чтобы прекратить это постоянное безобразие (смеётся)», — приводятся слова Лиходея на сайте телекомпании «Новый век».
- 25 февраля 2020
-
12:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:50
-
09:18
-
06:12
-
00:49
- 24 февраля 2020
-
22:45
-
22:38
-
21:45
-
19:58
-
18:48
-
17:53
-
16:20
-
15:15
-
13:40
-
12:00
-
11:25
-
10:20
-
09:00
-
04:41
-
02:37
-
00:47
- 23 февраля 2020
-
22:56
-
21:28
-
20:56
-
19:48
-
18:53
-
17:27
-
15:38
-
14:58
-
13:49
-
12:32
-
11:21