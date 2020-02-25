Лиходей назвал доминирование ЦСКА безобразием

Игрок баскетбольного клуба УНИКС Валерий Лиходей прокомментировал результаты ЦСКА в Единой лиге ВТБ. В последние годы «армейцы» неизменно выигрывают чемпионат, но в сезоне-2019/2020 на их счету 14 побед и 4 поражения в регулярном первенстве. С этим соотношением побед и поражений московский клуб занимает второе место в таблице, уступая «Химкам» (18-1). У УНИКСА 10 побед и 6 поражений в 16 матчах.

«В этом году я вернулся в российский чемпионат. Здесь уже не настолько предсказуемо, как раньше, когда перед игрой можно было сказать, что вот этот выиграет, а этот проиграет. Сейчас любая команда в отдельно взятой игре может побить фаворита. В целом в России стало интереснее играть. Бывают непредсказуемые развязки.

В Евролиге вон тоже им уже не дают прохода. Они (ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») даже не в тройке. И в нашем чемпионате тоже все давно настроены на то, чтобы прекратить это постоянное безобразие (смеётся)», — приводятся слова Лиходея на сайте телекомпании «Новый век».