«Чемпионат» собрал главные моменты в карьере легендарного Коби Брайанта

Вчера, 24 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с легендарным баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом и его дочерью, 13-летней Джианной.

На мероприятии присутствовали множество звёзд баскетбола, а также представители шоу-бизнеса. Со сцены выступили вдова Коби Ванесса Брайант, Шакил О'Нил, Майкл Джордан и другие. Также на церемонии выступили известные исполнители — Бейонсе, Алиша Киз, Кристина Агилера.

«Чемпионат» в память о Брайанте собрал главные моменты в карьере легендарного баскетболиста.

Напомним, Коби погиб 26 января в результате крушения вертолёта в городке Калабасас (штат Калифорния, США), кроме него и его дочери на борту транспортного средства было ещё семь человек.