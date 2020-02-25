«Чемпионат» собрал главные моменты в карьере легендарного Коби Брайанта
Вчера, 24 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с легендарным баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом и его дочерью, 13-летней Джианной.
На мероприятии присутствовали множество звёзд баскетбола, а также представители шоу-бизнеса. Со сцены выступили вдова Коби Ванесса Брайант, Шакил О'Нил, Майкл Джордан и другие. Также на церемонии выступили известные исполнители — Бейонсе, Алиша Киз, Кристина Агилера.
«Чемпионат» в память о Брайанте собрал главные моменты в карьере легендарного баскетболиста.
Напомним, Коби погиб 26 января в результате крушения вертолёта в городке Калабасас (штат Калифорния, США), кроме него и его дочери на борту транспортного средства было ещё семь человек.
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