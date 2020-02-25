ЦСКА не сумел договориться о контракте с Брокхоффом

Сегодня, 25 февраля, портал Sportando сообщил о том, что руководство ЦСКА проявляет интерес к услугам австралийского защитника Райана Брокхоффа. Однако, как стало известно «Чемпионату» из собственных источников, стороны не сумели договориться о контракте.

Брокхофф начинал нынешний сезон в составе «Даллас Маверикс», но недавно был отчислен из техасской команды. В нынешнем регулярном чемпионате НБА он принял участие в 17 встречах, набирая в них 4,2 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 0,6 передачи за 10,6 минуты.

Брокхофф в прошлом уже выступал в России. С 2015 по 2018 год он защищал цвета «Локомотива-Кубань». После успешных выступлений в Краснодаре он и получил приглашение от «Даллас Маверикс».