40 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан», у Уильямсона – 29 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:109.

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 40 очков. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов.

В составе «Нью-Орлеана» самым результативным стал Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка. Зайон Уильямсон записал в свой актив 29 очков.

«Лейкерс» одержали шестую победу подряд. «Нью-Орлеан» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Нью-Орлеан Пеликанс» сыграет с «Кливленд Кавальерс».