40 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан», у Уильямсона – 29 очков
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:109.
Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 40 очков. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов.
В составе «Нью-Орлеана» самым результативным стал Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка. Зайон Уильямсон записал в свой актив 29 очков.
«Лейкерс» одержали шестую победу подряд. «Нью-Орлеан» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед подряд.
В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Нью-Орлеан Пеликанс» сыграет с «Кливленд Кавальерс».
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 109
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Дэвис - 21, Грин - 17, Колдуэлл-Поуп - 15, Кузма - 9, Карузо - 8, Моррис - 4, Макги - 2, Ховард - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Брэдли, Дадли, Дэниэлс, Кук, Рондо
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 34, Уильямсон - 29, Мелли - 11, Холидей - 11, Болл - 10, Фэйворс - 8, Редик - 3, Харт - 3, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Мур, Окафор, Уильямс, Хэйс, Читэм
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