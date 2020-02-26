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«Милуоки» победил «Торонто» в матче лидеров Востока и другие результаты игрового дня НБА

«Милуоки» победил «Торонто» в матче лидеров Востока и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

25 февраля состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Индиана Пэйсерс» дома разгромил «Шарлотт Хорнетс». Домантас Сабонис («Индиана») остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 21 очко, собрав 15 подборов и отдав 9 передач. Окончательный счёт — 119:80 в пользу «Пэйсерс».

«Милуоки Бакс» на выезде победил «Торонто Рэпторс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») отметился дабл-даблом: на его счету 18 очков, 17 подборов и 8 передач. Итоговый счёт — 108:97 в пользу «Бакс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своём паркете обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Леброн Джеймс («Лейкерс») набрал 40 очков, собрал 8 подборов и отдал 6 передач. Его партнёр Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 21 очко, 14 подборов и 3 передачи. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан») набрал 29 очков, сделал 6 подборов и отдал 3 передачи. Окончательный счёт — 118:109 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 80
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 21, Уоррен - 19, Холидэй - 16, Брогдон - 15, Макдермотт - 10, Сэмпсон - 10, Холидей - 9, Тёрнер - 6, Битадзе - 5, Лиф - 4, Боуэн - 2, Макконнел - 2, Джонсон, Лэмб, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 17, Мартин - 11, Вашингтон - 9, Зеллер - 9, Мартин - 9, Монк - 8, Эрнангомес - 6, Розир - 5, Макдэниелс - 4, Бийомбо - 2, Батюм, Бэйкон, Грэм, Симмонс, Спалдинг, Чеоли
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
97 : 108
Милуоки Бакс
Милуоки
Торонто Рэпторс: Сиакам - 22, Ванвлит - 14, Ануноби - 11, Буше - 10, Дэвис - 10, Лоури - 10, Томас - 9, Холлис-Джефферсон - 6, Ибака - 5, Watson, Бриссетт, Джонсон, Маккоу, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Эрнандес
Милуоки Бакс: Миддлтон - 22, Адетокунбо - 19, Бледсо - 17, Лопес - 15, Уильямс - 9, Хилл - 9, Мэттьюз - 7, Дивинченцо - 5, Лопес - 3, Коннотон - 2, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Корвер, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
122 : 124
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Чикаго Буллз: Лавин - 41, Уайт - 35, Харрисон - 11, Саторански - 10, Янг - 8, Гэффорд - 6, Фелисио - 6, Mokoka - 3, Арчидиаконоу - 2, Валентайн, Данн, Картер, Корнет, Маркканен, Портер, Страс, Хатчинсон
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 24, Жильжо-Александер - 21, Шрёдер - 21, Пол - 19, Адамс - 16, Фергюсон - 11, Надер - 6, Ноэль - 6, Dort, Hervey, Roberson, Roby, Базли, Бертон, Диалло, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
115 : 98
Детройт Пистонс
Детройт
Денвер Наггетс: Грант - 29, Йокич - 16, Маррей - 16, Портер - 13, Миллсэп - 9, Харрис - 9, Моррис - 8, Пламли - 8, Бартон - 5, Вонле - 2, Bol, Бэйтс-Диоп, Дозьер, Крэйг, Макрай, Чанчар
Детройт Пистонс: Вуд - 20, Роуз - 20, Найт - 14, Галлоуэй - 12, Снелл - 10, Михайлюк - 6, Hall - 4, Хенсон - 4, Думбуйа - 3, Томас - 3, Мейкер - 2, King, Боун, Браун, Гриффин, Кеннард, Уолтон
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
106 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 28, Уайтсайд - 18, Ариза - 17, Энтони - 14, Саймонс - 9, Суониган - 8, Трент-мл. - 7, Габриэль - 3, Хезонья - 2, Браун, Коллинс, Лиллард, Литтл, Нуркич, Оар, Худ
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Браун - 24, Уонамэйкер - 13, Смарт - 12, Хэйворд - 12, Тайс - 10, Кантер - 4, Оджелей - 3, Пуарье - 2, Эдвардс - 2, Waters, Грин, Лэнгфорд, Уильямс, Уильямс, Уокер, Фалль
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 109
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Дэвис - 21, Грин - 17, Колдуэлл-Поуп - 15, Кузма - 9, Карузо - 8, Моррис - 4, Макги - 2, Ховард - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Брэдли, Дадли, Дэниэлс, Кук, Рондо
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 34, Уильямсон - 29, Мелли - 11, Холидей - 11, Болл - 10, Фэйворс - 8, Редик - 3, Харт - 3, Александер-Уолкер, Грэй, Джексон, Миллер, Мур, Окафор, Уильямс, Хэйс, Читэм
НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
94 : 112
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Крисс - 21, Уиггинс - 16, Ли - 14, Пул - 13, Пэскелл - 12, Боумен - 10, Луни - 5, Toscano-Anderson - 3, Smailagic, Бендер, Грин, Карри, Томпсон
Сакраменто Кингз: Барнс - 21, Фокс - 21, Хилд - 19, Богданович - 17, Джайлс - 13, Джозеф - 11, Бэйзмор - 9, Бьелица - 1, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Лень, Паркер, Толливер, Феррелл, Холмс
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