«Милуоки» победил «Торонто» в матче лидеров Востока и другие результаты игрового дня НБА

25 февраля состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Индиана Пэйсерс» дома разгромил «Шарлотт Хорнетс». Домантас Сабонис («Индиана») остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 21 очко, собрав 15 подборов и отдав 9 передач. Окончательный счёт — 119:80 в пользу «Пэйсерс».

«Милуоки Бакс» на выезде победил «Торонто Рэпторс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») отметился дабл-даблом: на его счету 18 очков, 17 подборов и 8 передач. Итоговый счёт — 108:97 в пользу «Бакс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своём паркете обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс». Леброн Джеймс («Лейкерс») набрал 40 очков, собрал 8 подборов и отдал 6 передач. Его партнёр Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 21 очко, 14 подборов и 3 передачи. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан») набрал 29 очков, сделал 6 подборов и отдал 3 передачи. Окончательный счёт — 118:109 в пользу «Лейкерс».