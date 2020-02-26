Баскетболист сборной России Швед рассказал, как едва не стал жертвой теракта

Игрок баскетбольного клуба «Химки» и сборной России Алексей Швед рассказал, что для него события фильма Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла» имеют личный подтекст. Кинокартина основана на реальных событиях, случившихся во время Олимпиады в Атланте в 1996 году, когда охранник спас сотни жизней, найдя бомбу рядом с парком, где проходил концерт.
«Самое интересное, что я именно в тот день был на этой площади (Континентальный олимпийский парк. – Прим. «Чемпионата»). Мы были тогда с мамой и мужем моей старшей сестры. Андрей очень хотел остаться и посмотреть концерт, но мы очень устали и уговорили его пойти домой.
А на следующее утро мы узнали, что там взорвалась бомба. Практически в том месте, где мы и находились. Мне тогда было шесть лет (на самом деле семь. — Прим. «Чемпионата»)», — рассказал Швед в интервью YouTube-каналу Сергея Мезенцева.
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