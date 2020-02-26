Новозеландец Уэбстер объявил о подписании контракта с «Енисеем»

Защитник сборной Новой Зеландии Кори Уэбстер заявил, что подписал контракт с красноярским «Енисеем», сообщает Sportando.
В нынешнем сезоне Кори успел поиграть за две команды. Сначала выступал за «Нью-Зиланд Брэйкерс». В одиннадцати матчах регулярного чемпионата Новой Зеландии он набирал 19,5 очка и совершал 4,2 передачи. Позже перешёл в Китайскую баскетбольную ассоциацию, где защищал цвета «Чжецзян Лайонс». В КБА принял участие в семи встречах, набирая 18,3 очка и совершая 3,6 передачи.
31-летний Уэбстер знаком с европейским баскетболом не понаслышке. Он выступал за сербский «Мега Лекс», греческий «Короивос» и израильский «Ирони».
Отметим, «Енисей» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и ведёт напряжённую борьбу за место в плей-офф.
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