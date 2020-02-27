Леброн Джеймс пропустит матч с «Голден Стэйт»
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит матч с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за повреждения, сообщает ESPN. Баскетболиста беспокоят боли в паху. В прошлом матче Джеймс набрал 40 очков, обновив личный рекорд нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне Джеймс принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая 25,5 очка, совершая 7,7 подбора и отдавая 10,6 передачи за 34 минуты 53 секунды игрового времени.
35-летний Леброн Джеймс является сильнейшим баскетболистом последнего десятилетия и одним из лучших в истории НБА. На его счету три титула чемпиона НБА, две золотые медали Олимпийских игр (2008, 2012). Он также является четырёхкратным MVP НБА, трёхкратным MVP финала НБА и обладателем целого ряда рекордов.
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