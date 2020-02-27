Куртинайтис: «Виллербан» играет в хороший, физический, контактный баскетбол

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом.
«Благодаря небольшому перерыву мы смогли подлечить микротравмы, в строй вернулись Сергей Карасёв и Энтони Гилл, в связи с чем мы провели пару тренировок вместе. Сейчас мы — практически полная команда, хотя нам по-прежнему не хватает Джереми Эванса, одного из лучших подбирающих игроков. В данный момент наше состояние неплохое, плюс победа в Милане дала шанс снова быть в зоне плей-офф, и мы будем из последних сил цепляться за этот шанс. Впереди матч с «Виллербаном», физически очень сильной командой. Летом они провели хорошую селекцию, и отличаются именно сильной командной игрой. На их площадке не только «Химки» имели проблемы.
В том матче мы упустили контроль в середине игры, вследствие чего проигрывали 19 очков, однако подтянулись в концовке и всё было рядом. Выиграть не смогли, но выводы сделали. Смотрим видео, видим свои проблемы. Сейчас надо противопоставить силу против силы, потому что «Виллербан» играет в хороший, физический, контактный баскетбол, и мы должны быть в этом контакте. Играем дома и должны использовать домашнюю площадку. Нужно очень собранно подойти к этому матчу, так как в этом сезоне мы уже не раз проиграли дома, хотя считались фаворитами», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
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