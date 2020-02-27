ЦСКА проиграл «Барселоне» на последней секунде матча

В Москве завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Барселону».

Каталонцы удачно начали встречу и после первой четверти лидировали с преимущество в три очка — 18:15. К большому перерыву «армейцы» не только отыгрались, но и вышли вперёд — 40:37.

Во второй половине «Барселона» снова вырвалась вперёд — 63:60. В заключительном игровом отрезке хозяева сумели выйти вперёд, но затем пропустили рывок — 0:8 — и значительно усложнили задачу. На последней минуте «армейцам» удалось сравнять счёт — 80:80.

Однако в последнее владение «Барселона» сумела вырвать победу. Никола Миротич поразил кольцо ЦСКА за 0,4 секунды до финальной сирены и принёс гостям победу — 82:80.

Самым результативным в составе победителей стал набравший 23 очка всё тот же Миротич. У ЦСКА 17 баллов — в активе Дэниела Хэкетта.