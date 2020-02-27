Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА проиграл «Барселоне» на последней секунде матча

ЦСКА проиграл «Барселоне» на последней секунде матча
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Барселону».

Каталонцы удачно начали встречу и после первой четверти лидировали с преимущество в три очка — 18:15. К большому перерыву «армейцы» не только отыгрались, но и вышли вперёд — 40:37.

Во второй половине «Барселона» снова вырвалась вперёд — 63:60. В заключительном игровом отрезке хозяева сумели выйти вперёд, но затем пропустили рывок — 0:8 — и значительно усложнили задачу. На последней минуте «армейцам» удалось сравнять счёт — 80:80.

Однако в последнее владение «Барселона» сумела вырвать победу. Никола Миротич поразил кольцо ЦСКА за 0,4 секунды до финальной сирены и принёс гостям победу — 82:80.

Самым результативным в составе победителей стал набравший 23 очка всё тот же Миротич. У ЦСКА 17 баллов — в активе Дэниела Хэкетта.

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
27 февраля 2020, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
80 : 82
Барселона
Барселона, Испания
ЦСКА: Хэкетт - 17, Хиллиард - 14, Джеймс - 12, Курбанов - 11, Хайнс - 10, Боломбой - 6, Куфос - 6, Бейкер - 2, Стрелниекс - 2, Антонов, Сент-Рос, Фойгтман
Барселона: Миротич - 23, Хиггинс - 17, Дэвис - 16, Курич - 7, Делейни - 6, Ханга - 5, Клавер - 3, Ориола - 3, Томич - 2, Абринес, Рибас, Шмитс
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020