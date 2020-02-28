Березуцкий на трибуне, матрёшка-Хиггинс и яркие танцы чирлидерш. Фото матча ЦСКА — «Барса»

27 февраля в Москве на площадке стадиона «Мегаспорт» в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА потерпел поражение от «Барселоны». Встреча завершилась со счётом 82:80 в пользу гостей.

Каталонцы удачно начали встречу и после первой четверти лидировали с преимуществом в три очка — 18:15. К большому перерыву «армейцы» не только отыгрались, но и вышли вперёд — 40:37.



Во второй половине «Барселона» снова вырвалась вперёд — 63:60. В заключительном игровом отрезке хозяева сумели выйти вперёд, но затем пропустили рывок — 0:8 — и значительно усложнили себе задачу. На последней минуте «армейцам» удалось сравнять счёт — 80:80. Однако в последнее владение «Барселона» сумела вырвать победу. Никола Миротич поразил кольцо ЦСКА за 0,4 секунды до финальной сирены и принёс гостям победу.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Барселона» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.