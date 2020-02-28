Камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джол Эмбиид пропустит около недели из-за травмы плеча, сообщает журналист Ноэл Левик в своём «твиттере».

Камерунец получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (94:108). В этой встрече Эмбиид провёл на площадке 7 минут и 37 секунд и успел набрать 3 очка, после чего покинул площадку из-за растяжения плеча.

В нынешнем сезоне Эмбиид провёл 43 матча, набирая в среднем 23 очка за игру, делая 3 передачи и совершая 11 подборов.

На данный момент «Филадельфия» располагается на пятом место в турнирной таблице Восточной конференции.

Расписание матчей регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица НБА.