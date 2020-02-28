«Лейкерс» без травмированного Леброна разгромили «Голден Стэйт»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата, несмотря на отсутствие Леброна Джеймса, который пропустил встречу из-за небольшой травмы паха. Первую половину матча «Лейкерс» закончили с преимуществом в два очка, а решающий задел создали в третьей четверти, выиграв её со счётом 40:17. Окончательный счёт — 116:86 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), на счету которого 23 очка, 6 подборов и 1 передача.

После этой победы «Лейкерс» закрепились на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. На счету клуба из Лос-Анджелеса 45 побед и 12 поражений в 57 матчах.