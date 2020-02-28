«Лейкерс» без травмированного Леброна разгромили «Голден Стэйт»
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата, несмотря на отсутствие Леброна Джеймса, который пропустил встречу из-за небольшой травмы паха. Первую половину матча «Лейкерс» закончили с преимуществом в два очка, а решающий задел создали в третьей четверти, выиграв её со счётом 40:17. Окончательный счёт — 116:86 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.
Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), на счету которого 23 очка, 6 подборов и 1 передача.
После этой победы «Лейкерс» закрепились на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. На счету клуба из Лос-Анджелеса 45 побед и 12 поражений в 57 матчах.
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2020, пятница. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
86 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 23, Пул - 16, Ли - 15, Боумен - 11, Toscano-Anderson - 5, Бендер - 4, Крисс - 4, Луни - 4, Mulder - 2, Грин - 2, Smailagic, Карри, Томпсон, Уиггинс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 23, Кузма - 18, Рондо - 14, Ховард - 13, Брэдли - 12, Макги - 12, Моррис - 8, Колдуэлл-Поуп - 7, Кук - 7, Дэниэлс - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Грин, Дадли, Джеймс, Карузо
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