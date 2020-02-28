«Зенит» отменил выходные для игроков после поражений

Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль отреагировал на поражение подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией». «Зенит» на своей площадке уступил «Баварии» со счётом 68:77 и опустился на последнее место в турнирной таблице.

Паскуаля, только недавно возглавившего «Зенит», спросили, почему он не использовал паузу на матчи сборных, чтобы поставить командную игру.

«Это решение было принято предыдущим тренером. Я узнал об этом, приехав. Игроки уже имели свои планы, я просто это принял. Больше у них не будет выходных после поражений.

Тренеры не волшебники. У нас есть команды, есть игроки, и мы должны быть способны сделать так, чтобы они показывали тот максимальный уровень, на который способны. Думаю, через месяц «Зенит» будет готов играть значительно лучше», — приводит его слова «Матч ТВ».