«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Пашутиным до 2023 года

Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» и главный тренер команды Евгений Пашутин продлили трудовые отношения до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба краснодарцев.

После прихода Пашутина на пост главного тренера «Локомотив-Кубань» выиграл девять матчей из десяти и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

«С Евгением Пашутиным связаны наши славные традиции: победа в Кубке Европы, дебют в Евролиге. Мы уверены, что это именно тот тренер, который поможет реализовать нашу долгосрочную стратегию. Правление клуба поставило чёткую задачу: создать максимальные условия для подготовки собственного резерва и в ближайшие три-пять лет сделать основную ставку на наших воспитанников.

Подписание трёхлетнего контракта с Пашутиным подтверждает наше доверие тренеру. Очень надеюсь, что нам удастся совместить, на первый взгляд, несовместимые вещи: добиться необходимого результата и интегрировать молодые таланты в основную команду», — сказал президент клуба Андрей Ведищев.

«Локомотив» — это победные традиции, и я приложу все силы, чтобы команда шла к нашей цели: добивалась результата и оправдывала надежды болельщиков всего Краснодарского края. При этом мы должны придерживаться имеющейся стратегии развития – растить молодёжь», — добавил Пашутин.