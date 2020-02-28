«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Пашутиным до 2023 года

Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» и главный тренер команды Евгений Пашутин продлили трудовые отношения до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба краснодарцев.
После прихода Пашутина на пост главного тренера «Локомотив-Кубань» выиграл девять матчей из десяти и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
«С Евгением Пашутиным связаны наши славные традиции: победа в Кубке Европы, дебют в Евролиге. Мы уверены, что это именно тот тренер, который поможет реализовать нашу долгосрочную стратегию. Правление клуба поставило чёткую задачу: создать максимальные условия для подготовки собственного резерва и в ближайшие три-пять лет сделать основную ставку на наших воспитанников.
Подписание трёхлетнего контракта с Пашутиным подтверждает наше доверие тренеру. Очень надеюсь, что нам удастся совместить, на первый взгляд, несовместимые вещи: добиться необходимого результата и интегрировать молодые таланты в основную команду», — сказал президент клуба Андрей Ведищев.
«Локомотив» — это победные традиции, и я приложу все силы, чтобы команда шла к нашей цели: добивалась результата и оправдывала надежды болельщиков всего Краснодарского края. При этом мы должны придерживаться имеющейся стратегии развития – растить молодёжь», — добавил Пашутин.
- 28 февраля 2020
-
11:08
-
10:17
-
09:30
-
09:03
-
09:00
-
08:59
-
00:56
-
00:20
- 27 февраля 2020
-
23:58
-
22:58
-
22:07
-
21:45
-
20:31
-
19:00
-
17:37
-
15:10
-
13:15
-
11:46
-
10:40
-
09:38
-
09:30
-
09:00
-
08:33
-
00:28
-
00:23
- 26 февраля 2020
-
22:42
-
21:43
-
20:35
-
19:38
-
18:40
-
17:13
-
15:22
-
14:00
-
12:10
-
11:00