Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Карри по-прежнему испытывает проблемы с рукой, на полное восстановление потребуется год

Карри по-прежнему испытывает проблемы с рукой, на полное восстановление потребуется год
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри по-прежнему испытывает проблемы с нервом в левой руке, сообщает Clutch Points со ссылкой на слова тренера спортсмена Брэндона Пэйна. На полное восстановление у Карри уйдёт один год. Карри должен вернуться на паркет 1 марта, когда «Голден Стэйт» сыграет с «Вашингтон Уизардс».

Напомним, Карри сломал левую руку в начале сезона-2019/2020, из-за чего пропустил уже три месяца. «Голден Стэйт» без своего лидера, сыгравшего всего четыре матча в рамках регулярного чемпионата, расположился на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея соотношение побед и поражений 12-44.

Карри — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Игрок помог клубу завоевать титул в 2015, 2017 и 2018 годах. В финале-2019 «Уорриорз» со счётом 2-4 уступили «Торонто Рэпторс».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020