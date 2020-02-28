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Кузминскас: в матче с «Нижним Новгородом» мы должны сыграть в свою игру

Кузминскас: в матче с «Нижним Новгородом» мы должны сыграть в свою игру
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузминскас поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Играем против очень физически мощной команды, нам будет непросто в этом матче. Однако мы должны сыграть в свою игру — контролировать подбор, хорошо действовать в защите и двигать мяч. Эти ключевые моменты должны помочь нам выиграть. Надеемся на поддержку локосемьи, смотрите матч и поддерживайте команду, ведь это очень важно для нас!» — приводит слова Миндаугаса Кузминскаса официальный сайт краснодарской команды.

Матч в Нижнем Новгороде пройдёт в субботу, 29 февраля, начало — в 16:00 мск.

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