Кузминскас: в матче с «Нижним Новгородом» мы должны сыграть в свою игру

Форвард «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузминскас поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».



«Играем против очень физически мощной команды, нам будет непросто в этом матче. Однако мы должны сыграть в свою игру — контролировать подбор, хорошо действовать в защите и двигать мяч. Эти ключевые моменты должны помочь нам выиграть. Надеемся на поддержку локосемьи, смотрите матч и поддерживайте команду, ведь это очень важно для нас!» — приводит слова Миндаугаса Кузминскаса официальный сайт краснодарской команды.



Матч в Нижнем Новгороде пройдёт в субботу, 29 февраля, начало — в 16:00 мск.