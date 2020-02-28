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«Химки» разгромили АСВЕЛ в матче Евролиги, Швед оформил дабл-дабл

«Химки» разгромили АСВЕЛ в матче Евролиги, Швед оформил дабл-дабл
Баскетбол / Евролига 0

Подмосковные «Химки» на домашнем паркете переиграли АСВЕЛ в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Хозяева площадки с первой четверти захватили преимущество в матче, выиграв отрезок с разницей в семь очков. Во второй четверти «Химкам» удалось увеличить преимущество — на большой перерыв команды ушли со счётом 65:42 в пользу «Химок».

В третьей четверти АСВЕЛу удалось выравнять ситуацию на паркете, однако четверть с минимальным преимуществом всё равно осталась за подмосковной командой. Заключительная десятиминутка не изменила ситуацию на табло. Итоговый счёт — 108:79 (35:28, 30:14, 20:19, 23:18).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 13 результативных передач. В составе гостей 14 очков набрал Эдриан Пэйн.

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
28 февраля 2020, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
108 : 79
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Химки: Швед - 24, Йеребко - 18, Букер - 17, Тимма - 14, Дайр. Бертанс - 11, Крамер - 11, Гилл - 9, Йович - 3, Robinson - 1, Вяльцев, Зайцев, Карасёв
АСВЕЛ: Пэйн - 14, Лайти - 12, Джекири - 10, Нуа - 10, Дьо - 8, Бако - 7, Берри - 6, Тейлор - 5, Кауди - 4, Стразель - 2, Маледон - 1, Ломаж
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