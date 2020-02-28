«Химки» разгромили АСВЕЛ в матче Евролиги, Швед оформил дабл-дабл

Подмосковные «Химки» на домашнем паркете переиграли АСВЕЛ в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Хозяева площадки с первой четверти захватили преимущество в матче, выиграв отрезок с разницей в семь очков. Во второй четверти «Химкам» удалось увеличить преимущество — на большой перерыв команды ушли со счётом 65:42 в пользу «Химок».
В третьей четверти АСВЕЛу удалось выравнять ситуацию на паркете, однако четверть с минимальным преимуществом всё равно осталась за подмосковной командой. Заключительная десятиминутка не изменила ситуацию на табло. Итоговый счёт — 108:79 (35:28, 30:14, 20:19, 23:18).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 13 результативных передач. В составе гостей 14 очков набрал Эдриан Пэйн.
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