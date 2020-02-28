Швед — об игре с АСВЕЛом: это пример того, как выигрывать матчи

Защитник «Химок» Алексей Швед поделился впечатлениями от победного для его команды матча регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом.



«Мы провели отличный матч. Хорошо сыграли в первой половине, хотя в третьей четверти соперник действовать жёстче, но мы продолжали гнуть свою линию. Играли в своё нападение, хорошо защищались и в целом добились хорошего результата. Хорошо отзащищались и остановили большое число их бросков. Нужно играть подобным образом каждый раз, это пример того, как выигрывать матчи», — приводит слова Алексея Шведа официальный сайт подмосковной команды.



Встреча завершилась со счётом 108:79 (35:28, 30:14, 20:19, 23:18) в пользу «Химок». Алексей Швед по итогам матча оформил дабл-дабл из 24 очков и 13 результативных передач.