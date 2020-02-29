Чирлидерши очаровывали и дарили подарки фанатам, Швед и Ко громили АСВЕЛ. Яркие фото
28 февраля в Подмосковье на «Арене Мытищи» в матче 26-го тура Евролиги «Химки» одержали разгромную победу над АСВЕЛом. Встреча завершилась со счётом 108:79.
Хозяева площадки с первой четверти захватили преимущество в матче, выиграв отрезок с разницей в семь очков. Во второй четверти «Химкам» удалось увеличить преимущество — на большой перерыв команды ушли со счётом 65:42 в пользу «Химок».
В третьей четверти АСВЕЛу удалось выравнять ситуацию на паркете, однако четверть с минимальным преимуществом всё равно осталась за подмосковной командой. Заключительная десятиминутка не изменила ситуацию на табло.
Лучшие кадры с матча «Химки» — АСВЕЛ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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