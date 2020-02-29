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Дончич в день рождения не помог «Далласу» спастись от поражения в матче с «Майами»

Дончич в день рождения не помог «Далласу» спастись от поражения в матче с «Майами»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» на домашнем паркете переиграл «Даллас Маверикс».

Встреча началась в равной борьбе, и к первому перерыву счёт на табло был равным: 31:31. Однако уже во второй двенадцатиминутке «Майами» совершил рывок и вышел вперёд на восемь очков.

После большого перерыва «Далласу» удалось отыграться и захватить лидерство — к заключительной четверти «Маверикс» вели с разницей в пять очков. Всё решилось в заключительной четверти, в которой «Майами» оказался намного сильнее. Итоговый счёт встречи — 126:118 (31:31, 32:24, 25:38, 38:25) в пользу «Майами».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 26 очков. Дабл-дабл на счету Бэма Адебайо, набравшего 14 очков и совершившего 11 подборов. В составе гостей 37 очков набрал Сет Карри. Дабл-дабл на счету Кристапса Порзингиса, набравшего 24 очка и совершившего 13 подборов. Лука Дончич, в этот день отметивший своё 21-летие, оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 118
Даллас Маверикс
Даллас
Майами Хит: Батлер - 26, Робинсон - 24, Горан Драгич - 16, Нанн - 16, Адебайо - 14, Олиник - 13, Краудер - 9, Джонс - 4, Игуодала - 4, Alexander, Vincent, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл, Хироу
Даллас Маверикс: Карри - 37, Порзингис - 24, Дончич - 23, Хардуэй-младший - 15, Клебер - 8, Бареа - 6, Финни-Смит - 3, Райт - 2, Cleveland, Reaves, Брансон, Джексон, Кидд-Гилкрист, Коли-Стайн, Ли, Марьянович, Пауэлл
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