Дончич в день рождения не помог «Далласу» спастись от поражения в матче с «Майами»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» на домашнем паркете переиграл «Даллас Маверикс».
Встреча началась в равной борьбе, и к первому перерыву счёт на табло был равным: 31:31. Однако уже во второй двенадцатиминутке «Майами» совершил рывок и вышел вперёд на восемь очков.
После большого перерыва «Далласу» удалось отыграться и захватить лидерство — к заключительной четверти «Маверикс» вели с разницей в пять очков. Всё решилось в заключительной четверти, в которой «Майами» оказался намного сильнее. Итоговый счёт встречи — 126:118 (31:31, 32:24, 25:38, 38:25) в пользу «Майами».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 26 очков. Дабл-дабл на счету Бэма Адебайо, набравшего 14 очков и совершившего 11 подборов. В составе гостей 37 очков набрал Сет Карри. Дабл-дабл на счету Кристапса Порзингиса, набравшего 24 очка и совершившего 13 подборов. Лука Дончич, в этот день отметивший своё 21-летие, оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 результативных передач.
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