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Лукич: команда выглядит как плохо настроенное пианино

Лукич: команда выглядит как плохо настроенное пианино
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Февральская пауза прошла у нас специфически. В последний момент узнали, что не один, а четверо игроков нашего клуба едут в сборную России. Еще двое — Дженкинс и Торопов — возвращались после травм. Все эти обстоятельства помешали полноценному тренировочному процессу. Сейчас команда выглядит как плохо настроенное пианино.

Знаю, что «Локомотив» испытывал похожие проблемы, однако у них и ростер побольше, и результат в этом матче не довлеет, как над нами. Надеюсь, мои игроки покажут максимум в грядущем противостоянии", — цитирует Лукича официальный сайт нижегородской команды.

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