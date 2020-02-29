«Локомотив-Кубань» впервые в году проиграл в Единой лиге ВТБ, уступив «Нижнему Новгороду»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал «Локомотив-Кубань».
Хозяева неудачно начали встречу, проиграв её с разницей в 5 очков — 19:24. Но уже во второй десятиминутке нижегородцы не только отыгрались, но и вышли вперёд — 49:42. После третьей четверти преимущество хозяев в семь очков сохранялось — 78:71.
В заключительном игровом отрезке краснодарцы были близки к тому, чтобы перехватить лидерство, но подопечным Лукича удалось удержать преимущество. Победа «Нижнего Новгорода» — 96:93.
Самыми результативным в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 18 очков. У «Локо» лучшим стал Алан Уильямс, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.
Добавим, это первый с 7 декабря 2019 года проигрыш «железнодорожников» в Единой лиге ВТБ.
- 29 февраля 2020
-
18:38
-
17:57
-
16:48
-
15:44
-
14:40
-
12:41
-
11:59
-
10:59
-
09:21
-
09:00
-
08:48
-
06:44
- 28 февраля 2020
-
23:11
-
22:44
-
21:47
-
21:14
-
20:05
-
18:17
-
17:47
-
15:45
-
14:00
-
12:30
-
11:08
-
10:17
-
09:30
-
09:03
-
09:00
-
08:59
-
00:56
-
00:20
- 27 февраля 2020
-
23:58
-
22:58
-
22:07
-
21:45
-
20:31