«Локомотив-Кубань» впервые в году проиграл в Единой лиге ВТБ, уступив «Нижнему Новгороду»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал «Локомотив-Кубань».

Хозяева неудачно начали встречу, проиграв её с разницей в 5 очков — 19:24. Но уже во второй десятиминутке нижегородцы не только отыгрались, но и вышли вперёд — 49:42. После третьей четверти преимущество хозяев в семь очков сохранялось — 78:71.

В заключительном игровом отрезке краснодарцы были близки к тому, чтобы перехватить лидерство, но подопечным Лукича удалось удержать преимущество. Победа «Нижнего Новгорода» — 96:93.

Самыми результативным в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 18 очков. У «Локо» лучшим стал Алан Уильямс, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

Добавим, это первый с 7 декабря 2019 года проигрыш «железнодорожников» в Единой лиге ВТБ.