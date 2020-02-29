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«Локомотив-Кубань» впервые в году проиграл в Единой лиге ВТБ, уступив «Нижнему Новгороду»

«Локомотив-Кубань» впервые в году проиграл в Единой лиге ВТБ, уступив «Нижнему Новгороду»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал «Локомотив-Кубань».

Хозяева неудачно начали встречу, проиграв её с разницей в 5 очков — 19:24. Но уже во второй десятиминутке нижегородцы не только отыгрались, но и вышли вперёд — 49:42. После третьей четверти преимущество хозяев в семь очков сохранялось — 78:71.

В заключительном игровом отрезке краснодарцы были близки к тому, чтобы перехватить лидерство, но подопечным Лукича удалось удержать преимущество. Победа «Нижнего Новгорода» — 96:93.

Самыми результативным в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 18 очков. У «Локо» лучшим стал Алан Уильямс, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

Добавим, это первый с 7 декабря 2019 года проигрыш «железнодорожников» в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
96 : 93
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Нижний Новгород: Астапкович - 18, Антипов - 16, Браун - 13, Чадов - 11, Ганькевич - 10, Бабурин - 9, Паркс - 7, Торопов - 6, Стребков - 4, Дженкинс - 2, Беленитский, Жбанов
Локомотив-Кубань: Уильямс - 19, О'Брайант - 18, Кузминскас - 16, Каммингс - 13, Деккер - 11, Фридзон - 9, Калниетис - 5, Ведищев - 2, Ильницкий, Калинов, Мартюк, Мотовилов
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